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Роналду відважно познущався з поліцейського в Китаї і "порвав" одноклубників – курйоз дня

21:39 860 Читать на русском
Роналду відважно познущався з поліцейського в Китаї і "порвав" одноклубників – курйоз дня
Кріштіану Роналду / Nike

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре продемонстрував, що має чудове почуття гумору.

Під час тренування "Старої синьйори" кілька вболівальників вибігли на газон, а охоронці та поліцейські взялися їх витурити за межі поля. Про це повідомляє Sky Sports.

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В епізод вирішив втрутитися і Роналду. Португалець стрибнув на одного зі стражів порядку, імітуючи удар у повітрі. Поліцейський такого не очікував і в якусь мить, вочевидь, збирався рефлекторно "відповісти", але вчасно зорієнтувався. А Гонсало Ігуаїн та Ко не змогли стримати сміх.

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