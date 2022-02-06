Роналду в своєму Instagram поділився світлиною зі свіяткування свого дня народження. Португалець провів його у компанії Джорджини та отримав торт у формі ініціалів "CR7".

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"Життя – це американські гірки. Старанна робота, великий темп, невідкладні цілі, високі очікування. Але в результаті все зводиться до сім'ї, любові, чесності, дружби – цінностей, які дають зрозуміти, що всі зусилля того варті. Дякую за вітання! 37, і це не межа", – написав Роналду в дописі до фото.

Цікаво, що Кріштіану отримав привітання від усіх колишніх клубів – Спортінга, Ювентуса та Манчестер Юнайтед, а от від Реала вітань не дочекався.

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