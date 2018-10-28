Роналду відреагував на звинувачення в згвалтуванні мешканки США в 2009 році

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про свою адаптацію в Італії та прокоментував звинувачення в згвалтуванні Кетрін Майорги в 2009 році.

"У мене немає нав'язливої ідеї вигравати індивідуальні трофеї. Треба сконцентруватись на грі за Юве. У мене тут фантастичний час, все йде чудово і команда фантастична.

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Я не буду порівнювати з Реалом, щасливий грати тут, як був щасливим у Манчестер Юнайтед та Мадриді. Я бачу себе щасливою та везучою людиною.

Я адаптуюсь до італійського футболу. Він відрізняється, але мені тут весело. Мої партнери допомагають мені. Все інше не турбує мене.

Що стосується справи про згвалтування, ми зробили заяву кілька тижнів тому. Я тут не для того, щоб брехати. Я впевнений у роботі своїх адвокатів. Правда буде відома", – цитує Роналду офіційний сайт Ювентуса.

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