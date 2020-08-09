Роналду: Відпустка дозволить нам прийняти правильне рішення щодо майбутнього

"Сезон-2019/20 закінчився для нас набагато пізніше, ніж зазвичай, але все ж раніше, ніж ми очікували. Прийшов час поміркувати, час проаналізувати злети і падіння, тому що критичне мислення – єдиний спосіб стати кращим.

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Ми дуже пишаємося черговою перемогою у Серії А у такий важкий рік. Особисто я забив 37 голів за Ювентус і 11 за збірну Португалії – це те, що змушує мене дивитися в майбутнє з новими амбіціями і бажанням досягати кращих результатів з кожним роком.

Але фанати вимагають від нас більшого. І ми повинні виконувати ці вимоги, ми повинні виправдати найвищі очікування. Нехай ця коротка відпустка дозволить нам всім прийняти правильні рішення щодо майбутнього майбутнє і повернутися сильнішими і відданішими, ніж будь-коли" – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, 35-річний португалець приєднався до Ювентуса влітку 2018-го, перейшовши з Реала.

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