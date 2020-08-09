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Роналду: Відпустка дозволить нам прийняти правильне рішення щодо майбутнього

18:08 - Читать на русском
Роналду: Відпустка дозволить нам прийняти правильне рішення щодо майбутнього
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду підбив підсумки минулого сезону для туринців.

"Сезон-2019/20 закінчився для нас набагато пізніше, ніж зазвичай, але все ж раніше, ніж ми очікували. Прийшов час поміркувати, час проаналізувати злети і падіння, тому що критичне мислення – єдиний спосіб стати кращим.

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Ми дуже пишаємося черговою перемогою у Серії А у такий важкий рік. Особисто я забив 37 голів за Ювентус і 11 за збірну Португалії – це те, що змушує мене дивитися в майбутнє з новими амбіціями і бажанням досягати кращих результатів з кожним роком.

Але фанати вимагають від нас більшого. І ми повинні виконувати ці вимоги, ми повинні виправдати найвищі очікування. Нехай ця коротка відпустка дозволить нам всім прийняти правильні рішення щодо майбутнього майбутнє і повернутися сильнішими і відданішими, ніж будь-коли" – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, 35-річний португалець приєднався до Ювентуса влітку 2018-го, перейшовши з Реала.

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The 2019/20 season is over for us, much later than usual but yet sooner than we expected. Now it’s time for reflection, time to analyse the ups and downs because critical thinking is the only way to improve. A huge club such as Juventus must always think like the best in the world, work like the best in the world, so that we can call ourselves one of the best and biggest clubs in the world. Winning the Serie A once again in such a difficult year is something that we are very proud of. Personally, scoring 37 goals for Juventus and 11 for the Portuguese National Team is something that makes me face the future with renewed ambition and desire to keep doing better and better each year. But the fans demand more from us. They expect more from us. And we have to deliver, we must live up to the highest expectations. May this short vacation break allow us all to make the best decisions for the future and come back stronger and more committed than ever. . See you soon!

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса
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