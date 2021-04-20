Наставник Ювентуса Андреа Пірло розповів про ситуацію у лазареті туринців перед матчем з Пармою.

"Роналду і Буффон зіграють, і думаю, Дибала теж. У К'єза проблеми з м'язами і ми оцінимо його стан в найближчі дні", – цитує Пірло Football Italia.

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Нагадаємо, 36-річний португалець через м'язову травму пропустив поєдинок 31-го туру Серії А проти Аталанти (0:1), де Юве програв через гол хавбека збірної України Руслана Маліновського.

Після 31 туру чемпіонату Італії Ювентус розташувався на 4-й сходинці, випереджаючи Наполі лише на два очки.

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