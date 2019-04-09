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Роналду відновив тренування перед матчем з Аяксом

19:47 68 Читать на русском
Роналду відновив тренування перед матчем з Аяксом
Кріштіану Роналду / твіттер УЄФА

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду готується до першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

 

Кріштіану Роналду відновив тренування напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, португалець зазнав пошкодження в матчі 2 туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії (1:1) та був замінений на 29-й хвилині зустрічі.

Поєдинок відбудеться 10 квітня о 22:00 за київським часом.

Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Аякс Аякс
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