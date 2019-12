Роналду відмовився від капітанської пов'язки у матчі проти Удінезе

На 80-й хвилині поєдинку Гонсало Ігуаїн, покидаючи поле, передав капітанську пов'язку Роналду, однак португалець неочікувано знайшов більш достойну, на його думку, кандидатуру. Кріштіану довірив роль вожака Блезу Матюйді – гравцеві з більшою кількістю матчів за "стару синьйору", ніж у 5-разового володаря "Золотого м'яча".

Нагадаємо, що Ювентус обіграв Удінезе з рахунком 3:1. Роналду відзначився дублем, оформивши фантастичний рекорд топ-5 ліг. У сезоні Серії А 2019/20 він провів 13 матчів та забив 9 голів.

This happened yesterday in Juventus' game. Higuain was wearing the captain armband, got subbed off and passed it to Cristiano Ronaldo who refused to wear it and gave it to Matuidi because he's the longest serving player on the pitch.



