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Роналду відмовився від капітанської пов'язки у матчі проти Удінезе

14:17 117 Читать на русском
Роналду відмовився від капітанської пов'язки у матчі проти Удінезе
Роналду – благородний

Зірковий нападник Ювентуса відзначився благородним вчинком у матчі 16 туру Серії А проти Удінезе. Смирення дня, пишуть про португальця соцмережі.

9’ Кріштіану Роналду
37’ Кріштіану Роналду
45+1’ Леонардо Бонуччі
 
Ігнасіо Пуззетто 90+4’
9’ Кріштіану Роналду
37’ Кріштіану Роналду
45+1’ Леонардо Бонуччі
90+4’ Ігнасіо Пуззетто

На 80-й хвилині поєдинку Гонсало Ігуаїн, покидаючи поле, передав капітанську пов'язку Роналду, однак португалець неочікувано знайшов більш достойну, на його думку, кандидатуру. Кріштіану довірив роль вожака Блезу Матюйді – гравцеві з більшою кількістю матчів за "стару синьйору", ніж у 5-разового володаря "Золотого м'яча".

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Нагадаємо, що Ювентус обіграв Удінезе з рахунком 3:1. Роналду відзначився дублем, оформивши фантастичний рекорд топ-5 ліг. У сезоні Серії А 2019/20 він провів 13 матчів та забив 9 голів.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Удінезе
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