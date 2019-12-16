Роналду відмовився від капітанської пов'язки у матчі проти Удінезе

Зірковий нападник Ювентуса відзначився благородним вчинком у матчі 16 туру Серії А проти Удінезе. Смирення дня, пишуть про португальця соцмережі.

На 80-й хвилині поєдинку Гонсало Ігуаїн, покидаючи поле, передав капітанську пов'язку Роналду, однак португалець неочікувано знайшов більш достойну, на його думку, кандидатуру. Кріштіану довірив роль вожака Блезу Матюйді – гравцеві з більшою кількістю матчів за "стару синьйору", ніж у 5-разового володаря "Золотого м'яча".

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Нагадаємо, що Ювентус обіграв Удінезе з рахунком 3:1. Роналду відзначився дублем, оформивши фантастичний рекорд топ-5 ліг. У сезоні Серії А 2019/20 він провів 13 матчів та забив 9 голів.

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