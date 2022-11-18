Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду заявив в інтерв'ю TalkTV про те, що минулого літа відмовив клубу з Саудівської Аравії, який пропонував зробити португальця найоплачуванішим гравцем світу.

Манчестер Юнайтед пояснив, чому прибрав постер Роналду з Олд Траффорд – клуб запевняє, що скандальне інтерв'ю ні до чого

Іспанська газета Marca повідомляла, що Аль-Хілал пропонував Роналду форварду дворічний контракт. За два сезони Кріштіану міг би заробити 305 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Це правда. Так, це правда. Було нелегко відмовитися від цієї пропозиції, але я думав, що я щасливий у Манчестер Юнайтед. Я думав, що я ще здатний забити багато голів і допомогти команді", – наводить ВВС слова Роналду.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім