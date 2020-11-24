"Думаю, він був розлючений. Він зневажливо махнув рукою, коли я попросив його помінятися зі мною футболками.

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Можливо, причиною було те, що він не забив нам. Або проблема полягала в тому, що я відібрав у нього м'яч, коли він атакував. Це був найпрекрасніший досвід у житті", – цитує Хайстера Goal.com.

Нагадаємо, Ювентус обіграв угорців в рамках третього туру групового етапу ЛЧ (4:1). Команжа Сергія Реброва розташувалась на останній сходинці квартету G, поступаючись Динамо одним заліковим балом.

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