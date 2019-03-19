Роналду відкрив клініку з пересадки волосся в Мадриді

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду разом зі своєю дружиною відкрили в Іспанії клініку з пересадки волосся.

Керувати клінікою буде компанія Insparya, португальський футболіст володіє 50 відсотками акцій медустанови, повідомляє Marca.

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"Випадіння волосся – серйозна проблема для Європи і всього світу, і ми хочемо допомагати людям в підвищенні самооцінки. Вони не повинні соромитися, звертаючись до нас.

Всі хочуть піклуватися про свій зовнішній вигляд, і я типовий приклад цього. Тому коли Паоло Рамос (голова Insparya) розповів мені про цей проект, я відразу зрозумів, що це щось унікальне.

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Цей проект чекає успіх, ми хочемо допомагати іспанцям і іспанській економіці", – заявив Роналду на відкритті клініки.

Компанія Insparya володіє 10 клініками в Португалії, в яких було проведено близько 35 тисяч операцій з пересадки волосся. Така послуга коштує в Insparya від 4 до 7 тисяч євро.