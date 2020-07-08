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Роналду вдесяте забив 25+ голів у чемпіонаті від сезону 2007/08 – лише одвічний опонент португальця конкурує з ним

06:00 - Читать на русском
Роналду вдесяте забив 25+ голів у чемпіонаті від сезону 2007/08 – лише одвічний опонент португальця конкурує з ним
Кріштіану Роналду / LaPresse via AP

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує вражати результативністю. І хоч його гол не допоміг перемогти Мілан (2:4), але дозволив встановити грандіозне досягнення.

62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч
 
Адріен Рабйо 47’
Кріштіану Роналду 53’
47’ Адріен Рабйо
53’ Кріштіану Роналду
62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч

Зірковий португалець забив "россонері" свій 25-й м'яч у нинішньому сезоні Серії А, повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило Роналду вдесяте взяти позначку 25+ голів у чемпіонаті, починаючи від сезону 2007/08. Цей результат є найкращим для топ-5 ліг Європи. Єдиний гравець, якому підкорилося подібне досягнення – лідер Барселони Ліонель Мессі. Він теж забив 25 голів і більше у чемпіонаті 10 разів.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

blog_ava
Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки
00:48
9801
Теги
Ювентус Ювентус Італія Мілан - Ювентус Ліонель Ліонель Мессі Кріштіану Кріштіану Роналду
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