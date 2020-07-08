Роналду вдесяте забив 25+ голів у чемпіонаті від сезону 2007/08 – лише одвічний опонент португальця конкурує з ним

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує вражати результативністю. І хоч його гол не допоміг перемогти Мілан (2:4), але дозволив встановити грандіозне досягнення.

Зірковий португалець забив "россонері" свій 25-й м'яч у нинішньому сезоні Серії А, повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило Роналду вдесяте взяти позначку 25+ голів у чемпіонаті, починаючи від сезону 2007/08. Цей результат є найкращим для топ-5 ліг Європи. Єдиний гравець, якому підкорилося подібне досягнення – лідер Барселони Ліонель Мессі. Він теж забив 25 голів і більше у чемпіонаті 10 разів.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки