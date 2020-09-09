"Збірна Португалії сильніша без Роналду? Я не читаю новини. Це лише чиясь думка. Я знаю, що я залишив слід в історії цього стадіону. І я знав, що якщо зіграю, знову це зроблю. Я не реагую на провокації. Те, що я зробив впродовж кар'єри, говорить само за себе. Мені не потрібно нікому нічого доводити, ні. Я доводжу все на поле.

Шедевральний дубль Роналду у відеоогляді матчу Швеція – Португалія – 0:2

Що стосується голів, я дуже радий. По-перше, тому що перемогла команда, це було нашою метою. А вже потім – сотий і сто перший голи. Це мене дуже радує. Скільки я буду грати? Все в руках Бога. Я відчуваю себе добре, граючи з молоддю.

Я перевершив позначку в 100 голів, а тепер попереду рекорд. Я йду крок за кроком, ніякої одержимості немає", – наводить слова Роналду Yahoo.

Нагадаємо, Португалія завдяки дублю Роналду здобула переконливу перемогу над Швецією (2:0), що дозволило закріпитись на лідерських позиціях групи А3.

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