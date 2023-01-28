Кріштіану Роналду, який після переходу в новий клуб живе у розкішних умовах, зайшов у один з ресторанів Ер-Ріяда, де було чимало людей. Вони вже знали про прибуття зіркового нападника і були готовими до візиту знаменитості. Як тільки форвард увійшов до зали, усі присутні одразу почали знімати його.

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Реакція Роналду вразила. Було помітно, що йому не надто приємна така надмірна увага. Кріштіану дістав свій телефон і почав вдавати, що знімає інших відвідувачів закладу, після чого таки пройшов до столу.

До слова, перші матчі 37-річного португальця в Аль-Насрі склалися невдало. У двох поєдинках Кріштіану не забив жодного гола, а його команда програла Аль-Іттіхаду в півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії.

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