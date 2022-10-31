Португалець повторив свою витівку стосовно ведучих телеканалу Sky Sports. Під час розминки перед матчем з Вест Хемом Роналду забіг у кадр, щоб привітатися, але зробив це вибірково. Кріштіану подав руку Луї Саа та Джеймі Реднапу, а от Гарі Невілла показово проігнорував.

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Нагадаємо, що недавно екс-капітан Манчестер Юнайтед жорстко розкритикував Роналду за його скандальну поведінку під час матчу з Тоттенхемом. Навіть статус колишніх одноклубників не врятував Невілла від гніву Кріштіану. До слова, у серпні португалець ідентичним чином повівся щодо Джеймі Каррагера – колеги Невілла на Sky Sports.