Роналду в прямому ефірі показово принизив колишнього капітана Манчестер Юнайтед
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не пробачає особистих образ.
Португалець повторив свою витівку стосовно ведучих телеканалу Sky Sports. Під час розминки перед матчем з Вест Хемом Роналду забіг у кадр, щоб привітатися, але зробив це вибірково. Кріштіану подав руку Луї Саа та Джеймі Реднапу, а от Гарі Невілла показово проігнорував.
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Нагадаємо, що недавно екс-капітан Манчестер Юнайтед жорстко розкритикував Роналду за його скандальну поведінку під час матчу з Тоттенхемом. Навіть статус колишніх одноклубників не врятував Невілла від гніву Кріштіану. До слова, у серпні португалець ідентичним чином повівся щодо Джеймі Каррагера – колеги Невілла на Sky Sports.