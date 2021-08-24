Халіфа бін Хамад Аль-Тані, брат власника ПСЖ, вже не вперше підливає масла у вогонь трансферних чуток.

На офіційній сторінці шейха у Twitter з'явився фотоколаж з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду у формі ПСЖ. Над світлиною був підпис "Можливо?".

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Такий пост виглядає провокацією на тлі повідомлень низки ЗМІ, що за кілька днів до закриття трансферного вікна Кріштіану шукає можливість покинути Ювентус. Чинний контракт португальця з туринцями розрахований до літа 2022-го.

Варто відзначити, що останній інсайд Халіфа бін Хамад Аль-Тані справдився – брат власника ПСЖ одним з перших написав, що парижани підпишуть Ліонеля Мессі.

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