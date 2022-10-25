Після гри з Тоттенхемом португальця відсторонили від роботи з першою командою через неналежну поведінку. Тепер Роналду отримає шанс на реінтеграцію до основи, повідомляє MailOnline.

Ман Юнайтед готовий повернути Роналду до першої команди за двох умов

Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг планує провести розмову з Кріштіану, на основі якої буде ухвалювати рішення. Нідерландець хоче переконатися, що Роналду усвідомив свої помилки і більше не буде створювати подібних ситуацій в майбутньому.

Манчестер Юнайтед і Тен Хаг прагнуть мирової з 37-річним нападником. Якщо не вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх на решту сезону, то клуб хоче владнати ситуацію бодай до січня. В такому разі Роналду зможе знайти собі новий клуб взимку, а МЮ підшукає заміну.

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