Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі

Євро-2020 — 11 жовт 1129
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Євро-2020, кваліфікація: Чехія обіграла Англію, Франція дотиснула Ісландію, фіаско українського тренера в Андоррі
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Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубниківЄвро-2020 — 11 жовт 4891
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Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 11 жовт 35697
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Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті ЄвропиЄвро-2020 — 11 жовт 4504
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Україна – Литва – 2:0 – відео голів та огляд матчуЄвро-2020 — 11 жовт 9222