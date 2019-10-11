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Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі

11 жовтня 23:56 394 Читать на русском
Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі
Кріштіану Роналду / Getty images

 Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду допоміг своїй команді розгромити Люксембург у матчі відбору на Євро-2020.

Роналду став автором другого забитого гола у звітному поєдинку, елегантно перекинувши м'яч над голкіпером суперника.

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Цей м'яч став 700-м у професіональній кар'єрі Кріштіану. 94 з них він забив у складі своєї національної команди, повідомляє Marca.

Збірна Португалії набрала 11 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці групи В, на 5 пунктів поступаючись Україні, але маючи ще один матч у запасі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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