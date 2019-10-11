Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду допоміг своїй команді розгромити Люксембург у матчі відбору на Євро-2020.

Роналду став автором другого забитого гола у звітному поєдинку, елегантно перекинувши м'яч над голкіпером суперника.

Португалія розгромила Люксембург – думками в Україні, Роналду забиває історичний гол, динамівець розчаровує

Цей м'яч став 700-м у професіональній кар'єрі Кріштіану. 94 з них він забив у складі своєї національної команди, повідомляє Marca.

Збірна Португалії набрала 11 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці групи В, на 5 пунктів поступаючись Україні, але маючи ще один матч у запасі.