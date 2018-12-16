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Роналду в дербі з Торіно "вкрав" гол Манджукіча

13:19 1838 Читать на русском
Роналду в дербі з Торіно "вкрав" гол Манджукіча
Роналду та Манджукіч / AFP

Перемога Ювентуса в Дербі делла Моле проти Торіно могла бути переконливішою, якби форвард "зебр" Кріштіану Роналду не завадив відзначитися Маріо Манджукічу.

На 72-й хвилині зірковий португалець головою продовжив на дальню стійку навіс зі штрафного, а хорват ударом з льоту відправив м'яч у сітку. Однак, арбітр відмінив взяття воріт через те, що Роналду в момент передачі перебував в офсайді.

Роналду забив 5000-й гол Ювентуса в історії

Раніше подібний епізод трапився в матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (1:2) Кріштіану зачепив м'яч після дальнього удару Пауло Дибали та позбавив Юве шансів на нічию.

Відео епізоду з офсайдом Роналду (починаючи з 01:45):

Італія16 турСтадіо Олімпіко (Турин)

Торіно - Ювентус: Субота 15 грудня 2018

Торіно
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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Теги
Італія Ювентус Ювентус Відеоновини Торіно - Ювентус Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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