Португальцю приписували гостре бажання покинути МЮ, але ніхто з європейських грандів не поспішав підхоплювати 37-річну зірку.

Барселона нарешті закрила трансфер Лєвандовскі – поляк поб'є рекорд екс-зірки Шахтаря

Надію на трансфер дає журналіст Abendzeitung Максиміліан Кох. Німець опублікував ім'я Роналду, Баварію і зображення піскового годинника. Ймовірно, мюнхенці змінили свою думку після домовленості з Барселоною щодо продажу Роберта Лєвандовскі.

Додамо, що контракт Роналду з МЮ чинний ще рік. У минулому сезоні форвард провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти. Він досі не приєднався до літнього турне команди, посилаючись на сімейні проблеми.

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