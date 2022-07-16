Нападника Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду у мюнхенському гранді цього літа не буде.

Тривалий час 37-річний португалець намагається знайти новий клуб, адже прагне грати у Лізі чемпіонів. Раніше йому відмовили в Челсі, а тепер ще й не хочуть бачити у Баварії.

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Спершу чутки про трансфер спростував директор "ротен" Хасан Саліхаміджич в інтерв'ю Sport1. "Я дуже поважаю Кріштіану, його успіхи та кар'єру. Але ще раз: переходу Роналду в Баварію не буде. Це не є для нас темою розмов", – заявив менеджер.

Головний тренер мюнхенців Юліан Нагельсманн у коментарі Крістіану Фальку відхрестився від бажання придбати зіркового португальця: "Я читав про це, але це – неправда".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду має чинний до наступного літа контракт із Манчестер Юнайтед. Наразі футболіст не займається з "червоними дияволами" через сімейні обставини.

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