Португальський форвард у поєдинку проти Верони відзначився єдиним забитим м'ячем Юве. Це допомогло Крішу увірватись у топ-3 бомбардирів клубу в Серії А з 2000 року, інформує Stats Foot.

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Тепер у Роналду 71 гол. За цим показником він обійшов Пауло Дибалу, який наразі заліковує травму. Лідером за цим показником є Алессандро Дель П'єро зі 188-ма влучними ударами. Другим йде Давід Трезеге (123 голи).

До слова, Кріштіану у свої 36 років запалює у Ювентусі. Цього сезону він провів у футболці "Старої синьйори" 29 матчів, відзначився 26 м'ячами та 3 асистами.

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