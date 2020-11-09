Пошкодження Кріштіану Роналду у поєдинку з Лаціо (1:1) виявилося не надто важким.

Зірковий форвард Ювентуса повинен оговтатися і приєднатися до табору збірної Португалії, повідомляє Corriere dello Sport.

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Роналду був замінений у матчі з Лаціо, що викликало занепокоєння фанатів піренейської команди. Втім, 35-річний нападник самостійно покидав стадіон і був у хорошому гуморі.

Імовірно, Роналду дадуть відпочинок у спарингу проти Андорри, але до матчів Ліги націй він повинен бути здоровим. Збірна Португалії 14 листопада прийматиме Францію, а 17-го поїде в гості до хорватів.

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