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Роналду: У мене є перший трофей з Ювентусом, я дуже щасливий

07:30 3 Читать на русском
Роналду: У мене є перший трофей з Ювентусом, я дуже щасливий
Кріштіану Роналду / Фото: ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Міланом у матчі за Суперкубок Італії.

"Дуже складний матч. Було спекотно, важко грати в таких умовах. Ми добре зіграли, створили багато моментів. Очевидно, я щасливий, що забив переможний гол.

Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У мене був намір почати 2019 рік з трофею. Тепер у мене є перший трофей з Ювентусом. Я дуже щасливий. Це тільки початок, ми йдемо крок за кроком. Ми взяли Суперкубок, тепер потрібно ретельно працювати, щоб і далі вигравати трофеї.

Серія А завжди є головною метою Ювентуса. Зараз ми очолюємо турнірну таблицю, але попереду довгий і складний шлях, тому нам потрібно продовжувати працювати.

Я присвячую цей гол команді, своїй сім'ї, друзям і людям в усьому світі, які люблять Ювентус і Кріштіану", – цитує Роналду Football Italia.

Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру

Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Суперкубок Італії Ювентус - Мілан
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