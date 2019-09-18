Роналду: У мене повинно бути більше "Золотих м'ячів", ніж у Мессі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в інтерв'ю на ITV Пірсу Моргану розповів про свої взаємини з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"Мессі увійшов у історію футболу, але думаю, що у мене має бути шість, сім або вісім "Золотих м'ячів", щоб бути вище нього. Мені б це сподобалося. Думаю, я цього заслужив.

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Наші з Ліонелем відносини? Ми не друзі, але ділимо одну сцену протягом 15 років. Я знаю, що він підштовхує мене до розвитку, а я підштовхую його. Чи найкращий від серед тих, з ким мені довелося грати? Так, безперечно.

Я не женуся за рекордами, це рекорди біжать за мною. Я одержимий успіхом і не вважаю, що це щось погане. Це мене мотивує. Якщо тобі не вистачає мотивації, потрібно закінчувати", – сказав Роналду.

Додамо, що наразі на рахунку Роналду і Мессі по п'ять "Золотих м'ячів". Минулого сезону вперше за останні 10 років нагороду отримав не хтось із них – приз дістався Луці Модрічу.

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