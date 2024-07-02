Напередодні Португалія пройшла Словенію в 1/8 фіналу Євро-2024. Роналду міг принести своїй команді перемогу, але не реалізував пенальті в овертаймі, тож все вирішилося в серії.

Змарнований шанс Роналду і шоу голкіпера в серії пенальті у відеоогляді матчу Португалія – Словенія

"Було важко, але це футбол. Вони добре захищалися, словенці дуже сильні, але Португалія перемогла, тому що ми грали краще, мали більше шансів і заслужили потрапити до чвертьфіналу.

Я ніколи не боявся викликів, і здаватися – це те, чого ви від мене не дочекаєтеся. Однак це безперечно мій останній чемпіонат Європи в кар'єрі. Але не це мене турбує. Мені було шкода вболівальників. Я завжди викладатимуся на повну за цю футболку. І я робитиму це все своє життя. Потрібно брати на себе відповідальність", – цитує Роналду прес-служба УЄФА.

Португалія продерлася у чвертьфінал Євро-2024 – Роналду не забив пенальті, Словенія дотягнула до серії, промах Вербіча

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