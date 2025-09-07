Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду задоволений стартом у відборі на ЧС-2026.

"Селесао" на виїзді розбили Вірменію 5:0, а їхній 40-річний лідер оформив дубль.

Мегаювілеї Роналду і гол "скорпіоном" Фелікса у відеоогляді матчу Вірменія – Португалія – 0:5

Роналду був лаконічним: "Перший крок зроблено". Капітану португальців підкорилися чергові видатні ювілеї – 140 голів за збірну і 1200 результативних дій у кар'єрі.

У наступному турі відбору Роналду і компанія гостюватимуть на полі Угорщини. Матч на будапештській Пушкаш Арені відбудеться 9 вересня.

Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі