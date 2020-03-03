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Роналду терміново вилетів у Португалію через погіршення стану здоров'я матері

16:40 447 Читать на русском
Роналду терміново вилетів у Португалію через погіршення стану здоров'я матері
Кріштіану Роналду / Tuttosport

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду покинув Турин і вилетів на батьківщину, де у лікарню потрапила його матір.

Зірковий португалець перервав підготовку до завтрашнього матчу проти Мілана у півфіналі Кубка Італії, інформує O Jogo. Скоріш за все, він пропустить матч проти "россонері".

Мама Роналду потрапила до лікарні з підозрою на інсульт

Нагадаємо, мама португальського футболіста, Марія Долореш душ Сантуш Авейру, сьогодні вранці потрапила до лікарні з підозрою на інсульт. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. За останніми повідомленнями, стан 65-річної жінки стабільний, вона перебуває у свідомості.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Марія Долорес Авейру
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