Роналду терміново вилетів у Португалію через погіршення стану здоров'я матері

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду покинув Турин і вилетів на батьківщину, де у лікарню потрапила його матір.

Зірковий португалець перервав підготовку до завтрашнього матчу проти Мілана у півфіналі Кубка Італії, інформує O Jogo. Скоріш за все, він пропустить матч проти "россонері".

Мама Роналду потрапила до лікарні з підозрою на інсульт

Нагадаємо, мама португальського футболіста, Марія Долореш душ Сантуш Авейру, сьогодні вранці потрапила до лікарні з підозрою на інсульт. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. За останніми повідомленнями, стан 65-річної жінки стабільний, вона перебуває у свідомості.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом