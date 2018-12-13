Роналду: Тепер розпочнеться прекрасна частина Ліги чемпіонів

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував поразку від Янг Бойз та вихід туринців у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Тепер починається прекрасна частина Ліги чемпіонів! Я впевнений, ми будемо повністю готові до неї.

Янг Бойз — Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я спокійний, мені відомий потенціал команди і мій потенціал. Міг легко забити декілька м'ячів сьогодні, але це футбол.

Потрібно сконцентруватися на наступній грі", – цитує зіркового португальця Goal.com.

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