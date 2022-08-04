Антоні Марсьяль травмувався і точно не зіграє у першому турі АПЛ проти Брайтона, інформує The Athletic.

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У француза незначні проблеми з підколінним сухожиллям, на які знадобиться близько 2 тижнів реабалітації. Саме Марсьяль розглядався основним нападником Манчестер Юнайтед для старту АПЛ. Форвард повернувся з провальної оренди у Севільї і ударно провів міжсезоння – 3+1 у 5 спарингах.

Травма Марсьяля може стати шансом для Кріштіану Роналду. Португалець бунтував усе літо і явно хотів покинути Юнайтед, однак зараз у Еріка Тен Хага немає іншого профільного центрфорварда, окрім 37-річного ветерана.

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