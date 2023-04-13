Руді Гарсія більше не є наставником Аль-Насра. У Кріштіану Роналду вже є новий тренер.

Аль-Наср оголосив про припинення співпраці з Руді Гарсією, який очолив команду влітку 2022-го. Клуб і 59-річний француз попрощалися за взаємною згодою, інформує офіційний Twitter Аль-Насра.

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Нещодавно з'явилася інформація, що Кріштіану Роналду незадоволений тренуваннями Руді Гарсії. Португалець начебто поскаржився керівництву на тренера. Зрозуміло, що боси стали на бік примхливого форварда, до приходу якого Аль-Наср впевнено лідирував у чемпіонаті. Зараз Роналду і Ко відстають від Аль-Іттіхада на 3 пункти.

Новим тренером Аль-Насра став 49-річний хорват Дінко Єлічіч, який досі очолював команду U-19. Швидше за все, це тимчасовий варіант, а керівництво клубу шукатиме іншого іменитого тренера. Повідомлялося, що саудити зацікавлені у запрошенні Жозе Моурінью.