Спаринг Португалії та Іспанії став приємною зустріччю давніх партнерів по Реалу – Кріштіану Роналду та Серхіо Рамоса.

Капітани піренейських збірних тепло поспілкувалися після матчу, а потім зробили спільне фото в роздягальні.

Обстріл поперечин і героїзм Патрісіу у відеоогляді матчу Португалія – Іспанія

Стосунки Рамоса та Роналду далеко не завжди були такими гладкими, повідомляє Marca. Гравці взагалі не спілкувались після переходу португальця з Реала в Ювентус 2 роки тому. Роналду дозволив собі кілька різких реплік на адресу "вершкових" що дуже не сподобалося центрбеку. Схоже, всі розбіжності позаду, і легенди знову раді бачити одне одного.

Роналду підписав футболку Рамоса теплими словами "Зі всією любов'ю для мого друга Серхіо". "І ми все ще тут... і більше ще попереду. Радий бачити вас, друзі", – відписав іспанець в Instagram. До спільного фото приєднався ще один знаковий екс-гравець Реала – Пепе.

Португалія розписала нічию з Іспанією: нікому не потрібний матч, нормальний дебют Траоре та шалене бажання Роналду