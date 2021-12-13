Під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед потрапив на Парі Сен-Жермен. А це означає, що Мессі та Роналду знову зійдуться в очному матчі.

Ця зустріч стане 37-ю, повідомляє UEFA. За 36 попередніх поєдинків Мессі відсвяткував 16 перемог, а Роналду – 11. Ліонель ще й частіше забивав у таких матчах – 22 голи аргентинця проти 21 португальця.

Ліонель і Кріштіану востаннє зустрічалися минулого року на груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоправда, в складі інших команд. Роналду з Ювентусом розгромив Барселону, оформивши дубль.

Результати жеребкування 1/8 ЛЧ – Мессі проти Роналду, Яремчук та Зінченко їдуть в Іспанію, 2 топові пари