"Гадаю, багато нових хлопців будуть доступні, хоча дехто встиг провести лише одне тренування. Роналду тренувався вчора, Магуайр позавчора. Схожа ситуація у Санчо і і Джонса.

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Зараз здається, що нам потрібно дочекатися останнього тренування сьогодні вдень. Втім, я думаю, що вони мають бути доступні завтра", – цитує Рангніка The Athletic.

Нагадаємо, завтра буде друге поспіль протистояння МЮ та Астон Вілли. 10 січня "червоні дияволи" без Роналду і низки лідерів мінімально здолали команду Джеррарда в рамках Кубка Англії.

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