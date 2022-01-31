Форвард МЮ Мейсон Грінвуд не отримав підтримки від своїх партнерів.

Низка футболістів манкуніанців, серед яких Кріштіану Роналду, Давід де Хеа, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Едінсон Кавані, Фред та Джессі Лінгард відписались від Мейсона Грінвуда в Instagram, повідомляє Sportsmail.

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20-річний форвард був затриманий поліцією за підозрою у побитті Геррієт Робсон. Дівчина Мейсона напередодні опублікувала в мережі фото синців та побоїв, які їй нібито завдав футболіст Юнайтед.

Кілька відомих компаній, включно з Nike, вже розірвали рекламні контракти з Грінвудом.

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