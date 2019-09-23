Роналду і Гвардіола пропустили церемонію нагородження FIFA The Best-2019

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду та тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола проігнорували цьогорічну церемонію вручення нагород від ФІФА.

Португалець та іспанець не приїхали на офіційний вечір в Мілан, хоча їхні прізвища фігурували в кількох номінаціях.

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Роналду потрапив до символічної збірної ФІФА і був одним з трьох претендентів на звання найкращого гравця року, однак поступився Ліонелю Мессі. Гвардіола конкурував з Маурісіо Почеттіно та Юргеном Клоппом у номінації "Найкращий тренер" року, яка зрештою дісталася наставнику Ліверпуля.

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Наразі невідомо, що стало офіційною причиною відсутності Кріштіану та Пепа. Раніше з'явилась інформація про травму 34-річного нападника, через яку він пропустить і найближчий матч Ювентуса.