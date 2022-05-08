Роналду та Джорджина обрали оригінальне ім'я для новонародженої доньки
Джорджина Родрігес, дівчина форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, розкрила ім'я новонародженої донечки.
Нарешті стало відомо, як назвали новонароджену доньку Роналду. Про це у своєму Instagram повідомила Джорджина Родрігес.
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Дівчинку назвали Белла Есмеральда. Нагадаємо, що вона стала однією з двійнят, яких йому подарувала Джорджина, проте хлопчик в підсумку помер.
Зазначимо, що тепер у Роналду п'ятеро дітей: Кріштіану-молодший, про матір якого інформація невідома громадськості, близнюки Єва та Матео, які народилися у 2017 році від сурогатної матері, життя Алані Мартіні та Беллі Есмеральді дала Джорджина.
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