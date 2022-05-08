Нарешті стало відомо, як назвали новонароджену доньку Роналду. Про це у своєму Instagram повідомила Джорджина Родрігес.

Роналду вперше показав новонароджену доньку і подякував за підтримку після смерті сина

Дівчинку назвали Белла Есмеральда. Нагадаємо, що вона стала однією з двійнят, яких йому подарувала Джорджина, проте хлопчик в підсумку помер.

Зазначимо, що тепер у Роналду п'ятеро дітей: Кріштіану-молодший, про матір якого інформація невідома громадськості, близнюки Єва та Матео, які народилися у 2017 році від сурогатної матері, життя Алані Мартіні та Беллі Есмеральді дала Джорджина.

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