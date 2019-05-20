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Роналду та Мендеш тиснуть на Ювентус, аби команду очолив Моурінью

20 травня 16:50 1558 Читать на русском
Роналду та Мендеш тиснуть на Ювентус, аби команду очолив Моурінью
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Жозе Моурінью може очолити туринський Ювентус через вплив Кріштіану Роналду та Жорже Мендеша.

Нещодавно головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі офіційно повідомив, що залишить тренерський місток команди після закінчення поточного сезону.

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Португальський нападник "б'янконері" Кріштіану Роналду та відомий агент Жорже Мендеш лобіюють свого кандидата на посаду наставника команди, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Моурінью анонсував повернення до роботи

Португальці хочуть, аби новим тренером став їхній співвітчизник та клієнт Мендеша Жозе Моурінью. Нагадаємо, "Особливий" покинув Манчестер Юнайтед у грудні 2018-го року та з того часу перебуває без роботи.

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Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Жозе Моурінью Жозе Моурінью Жорже Мендеш
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