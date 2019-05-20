Роналду та Мендеш тиснуть на Ювентус, аби команду очолив Моурінью

Жозе Моурінью може очолити туринський Ювентус через вплив Кріштіану Роналду та Жорже Мендеша.

Нещодавно головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі офіційно повідомив, що залишить тренерський місток команди після закінчення поточного сезону.

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Португальський нападник "б'янконері" Кріштіану Роналду та відомий агент Жорже Мендеш лобіюють свого кандидата на посаду наставника команди, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Моурінью анонсував повернення до роботи

Португальці хочуть, аби новим тренером став їхній співвітчизник та клієнт Мендеша Жозе Моурінью. Нагадаємо, "Особливий" покинув Манчестер Юнайтед у грудні 2018-го року та з того часу перебуває без роботи.