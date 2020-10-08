Форвард Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду став черговим футболістом, будинок якого пограбували.

Грабіжник не зумів багато винести з дому Роналду в Мадейрі – зникла ігрова футболка Кріштіану із його автографом та декілька дрібних предметів.

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Як повідомляє Diário de Noticías Madeira, злодій потрапив в будинок, коли один зі співробітників відкрив двері гаража. У момент інциденту футболіст перебував у розташуванні збірної Португалії, а його дівчина Джорджина Родрігес брала участь у тижні моди, який проходить в Парижі.

Зазначимо, що Роналду придбав два останні поверхи в семиповерховій будівлі ще у 2015 році. В його будинку є два басейни, джакузі і футбольне поле.

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