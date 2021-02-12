Загальна кількість підписників зірки Юве Кріштіану Роналду у соцмережах перевищила позначку у півмільярда, повідомляє Bleacher Report.

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Найбільше за життям 36-річного португальця стежать в Instagram – 261 млн підписників, у Facebook – 148 млн, а у Twitter Кріша читають понад 91 млн користувачів. Таким чином Роналду стає найпопулярнішою персоною у світі, адже поки ніхто не може похизуватись такою армією фанатів у мережі.

Нагадаємо, у своїй кар'єрі Роналду встиг пограти за Спортінг Л, Манчестер Юнайтед, Реал та Ювентус.

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