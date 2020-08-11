toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Роналду став "новачком" клубу з третього дивізіону Мексики

14:32 - Читать на русском
Роналду став "новачком" клубу з третього дивізіону Мексики
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду знайшов сенсаційне місце для продовження кар'єри, про яке сам не здогадувався.

Скромна мексиканська Тласкала на своїй сторінці у Twitter оголосила про перехід зіркового португальця.

Тренер Байєра "продав" Хаверца середняку Ередивізі – нідерландці з радістю прийняли подарунок

"Ви бачили, як красиво виглядала б форма "койотів" (прізвисько клубу – прим.) на нашому командирі Кріштіану Роналду? Хлопці, скажіть хтось Ювентусу відповісти нарешті на наші дзвінки", – написали дотепні мексиканці під публікацією.

Додамо, що Тласкала очолює Групу 2 у Лізі Прем'єр, яка є третім за силою дивізіоном Мексики.

Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерів

blog_ava
Динамо може попрощатись зі ще одним віце-президентом – він став на бік фанатів
13:50
5118
Теги
Трансфери Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія футбольні курйози
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
59
хв
Вулверхемптон
22:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?