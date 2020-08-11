Роналду став "новачком" клубу з третього дивізіону Мексики

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду знайшов сенсаційне місце для продовження кар'єри, про яке сам не здогадувався.

Скромна мексиканська Тласкала на своїй сторінці у Twitter оголосила про перехід зіркового португальця.

Тренер Байєра "продав" Хаверца середняку Ередивізі – нідерландці з радістю прийняли подарунок

"Ви бачили, як красиво виглядала б форма "койотів" (прізвисько клубу – прим.) на нашому командирі Кріштіану Роналду? Хлопці, скажіть хтось Ювентусу відповісти нарешті на наші дзвінки", – написали дотепні мексиканці під публікацією.

Додамо, що Тласкала очолює Групу 2 у Лізі Прем'єр, яка є третім за силою дивізіоном Мексики.

Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерів