Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив рекорд за кількістю перемог у складі національної команди.

15 листопада в рамках 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА збірна Португалії розгромила Польщу (5:1).

910-й гол Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Польща – 5:1

Форвард Кріштіану Роналду оформив дубль, забивши свій 135-й м'яч у складі національної команди. Загалом за кар’єру він має на своєму рахунку 910 голів.

Ця перемога стала 132-ю для 39-річного португальця у матчах за збірну, що є рекордом в історії міжнародного футболу. Попередній рекорд належав Серхіо Рамосу, який здобув 131 перемогу у складі збірної Іспанії.

Роналду для досягнення цього показника провів 215 матчів за національну команду, тоді як Рамос зіграв 180 ігор.

Cristiano Ronaldo now has the most wins in international football history ?



Cristiano Ronaldo (132)

Sergio Ramos (131)

Iker Casillas (121) pic.twitter.com/tIYgGrnVs5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 15, 2024

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