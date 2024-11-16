Роналду став найуспішнішим гравцем збірних, обійшовши Рамоса
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив рекорд за кількістю перемог у складі національної команди.
15 листопада в рамках 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА збірна Португалії розгромила Польщу (5:1).
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Форвард Кріштіану Роналду оформив дубль, забивши свій 135-й м'яч у складі національної команди. Загалом за кар’єру він має на своєму рахунку 910 голів.
Ця перемога стала 132-ю для 39-річного португальця у матчах за збірну, що є рекордом в історії міжнародного футболу. Попередній рекорд належав Серхіо Рамосу, який здобув 131 перемогу у складі збірної Іспанії.
Роналду для досягнення цього показника провів 215 матчів за національну команду, тоді як Рамос зіграв 180 ігор.
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