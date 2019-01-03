toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Роналду став найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Award 2018

21:11 127 Читать на русском
Роналду став найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Award 2018
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду здобув відразу дві нагороди на цьогорічній церемонії нагородження Globe Soccer Award 2018, яка відбулася в Дубаї.

Роналду став найкращим футболістом минулого року, випередивши у боротьбі за приз Кіліана Мбаппе та Антуана Грізманна.

Роналду: 2018 рік був найкращим у моїй кар'єрі

"Для мене честь – отримати цю нагороду. Хочу подякувати моїй родині, друзям і тим, хто залишається зі мною у важкі часи.

Я дуже пишаюся тим, що завоював цей трофей. Сподіваюся виграти важливі титули для Ювентуса", – сказав Роналду.

Роналду – перша людина, на яку підписалось 150 мільйонів людей в Instagram

Відзначимо, що гол португальця у ворота Ювентуса у чвертьфіналі минулорічної Ліги чемпіонів визнано найкращим у 2018 році.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Dubai Globe Soccer
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук