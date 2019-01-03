Роналду став найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Award 2018

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду здобув відразу дві нагороди на цьогорічній церемонії нагородження Globe Soccer Award 2018, яка відбулася в Дубаї.

Роналду став найкращим футболістом минулого року, випередивши у боротьбі за приз Кіліана Мбаппе та Антуана Грізманна.

Роналду: 2018 рік був найкращим у моїй кар'єрі

"Для мене честь – отримати цю нагороду. Хочу подякувати моїй родині, друзям і тим, хто залишається зі мною у важкі часи.

Я дуже пишаюся тим, що завоював цей трофей. Сподіваюся виграти важливі титули для Ювентуса", – сказав Роналду.

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Відзначимо, що гол португальця у ворота Ювентуса у чвертьфіналі минулорічної Ліги чемпіонів визнано найкращим у 2018 році.