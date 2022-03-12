Другий гол у ворота Тоттенхема став 806-м для Роналду в його кар'єрі, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром в офіційних матчах, повідомляє B/R Football.

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Попереднім рекордсменом був чех Йозеф Біцан, який забив 805 м'ячів у поєдинках за збірну та клуб (за даними ФІФА – прим.). При цьому, Чеська футбольна асоціація стверджує, що Біцан відзначився 821 голом в офіційних матчах.

У поточному сезоні Кріштіану провів 31 матч за Манчестер Юнайтед, у яких забив 17 голів та віддав 3 асисти.

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