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Роналду став другим найкращим бомбардиром збірних в історії

20 червня 15:59 1354 Читать на русском
Роналду став другим найкращим бомбардиром збірних в історії
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду забив гол у ворота збірної Марокко в матчі 2 туру чемпіонату світу 2018 року та наблизився до світового рекорду.

Це його 4-й гол на ЧС-2018 та 85-й забитий м'яч за збірну Португалії. Тепер Кріштіану обігнав угорця Ференца Пушкаша (84 голи) та вийшов на чисте друге місце в списку бомбардирів збірних.

Найращим міжнародним бомбардиром в світовому футболі залишається іранець Алі Даеї, який забив 109 м'ячів за свою національну команду.

Таким чином, Роналду став найрезультативнішим гравцем в історії європейських збірних. Для цього Кріштіану знадобилось 152 матчі в складі Португалії.

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ЧС-2018 2 тур

Португалія - Марокко: Середа 20 червня 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧС 2018 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія - Марокко Португалія Португалія Ференц Пушкаш Рекорди
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