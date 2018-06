Роналду став другим найкращим бомбардиром збірних в історії

Кріштіану Роналду забив гол у ворота збірної Марокко в матчі 2 туру чемпіонату світу 2018 року та наблизився до світового рекорду.

Це його 4-й гол на ЧС-2018 та 85-й забитий м'яч за збірну Португалії. Тепер Кріштіану обігнав угорця Ференца Пушкаша (84 голи) та вийшов на чисте друге місце в списку бомбардирів збірних.

Найращим міжнародним бомбардиром в світовому футболі залишається іранець Алі Даеї, який забив 109 м'ячів за свою національну команду.

Таким чином, Роналду став найрезультативнішим гравцем в історії європейських збірних. Для цього Кріштіану знадобилось 152 матчі в складі Португалії.

