Саудівський Аль-Наср продовжує підривати трансферний ринок – одразу за переходом Кріштіану Роналду може відбутись ще один топ-трансфер.

Перехід Роналду в Аль-Наср стане реальністю вже 1 січня, повідомляє Marca. Португальця мають зареєструвати в статусі гравця команди протягом наступних кількох днів.

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Втім, це не єдиний суперзірковий трансфер – саудити хочуть переконати Серхіо Рамоса приєднатись до Аль-Насра влітку 2023 року. Іспанець лише цього сезону став гравцем основи в ПСЖ. Його контракт з парижанами завершується наприкінці цього сезону, тож Аль-Наср може переконати багаторічного капітана Реала перебратись на Близький схід.

Раніше повідомлялось, що Роналду підпише з Аль-Насром контракт до 2025 року з щорічним окладом у 200 мільйонів євро. Наразі Кріштіану не має клубу, оскільки припинив співпрацю з Манчестер Юнайтед.

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