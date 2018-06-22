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Роналду сплатить 18,8 млн євро за ухилення від сплати податків та отримає умовний термін

15 червня 19:15 415 Читать на русском
Роналду сплатить 18,8 млн євро за ухилення від сплати податків та отримає умовний термін
Кріштіану Роналду / Getty Images

Лідер Реала Кріштіану Роналду визнав свою провину у справі щодо несплати податків, проте уникне тюремного ув'язнення. Про це інформують іспанські ЗМІ.

Форвард Реала Кріштіану Роналду фактично уклав мирову угоду з іспанською податковою. 33-річний португалець сплатить штраф у розмірі 18,8 млн євро, повідомляє El Mundo.

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Роанлду визнав свою провину у 4 порушеннях, що дозволить лідеру Реала уникнути реального тюремного терміну, а отримати лише 2 роки в'язниці умовно.

Раніше повідомлялось, що Роналду сплатить 18-20 млн євро. Проте тоді про тюремний термін мова не йшла (в тому числі про умовний).

Нагадаємо, Роналду за несплату податків загрожував реальний тюремний термін. ЗМІ повідомляли навіть про 10 років в'язниці.

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