Роналду: Сьогодні навіть той, хто нічого не показав, може перейти за 100 млн євро

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розкритикував сучасні реалії футболу з високими цінами на гравців.

"Важко робити підрахунки у сучасному футболі. Клуби ризикують, і футбольна індустрія стала інша.

Роналду може завершити кар'єру наступного року

Якщо залишити в стороні Жоау Феліша, кожен гравець може перейти за 100 млн євро, навіть нічого не показавши.

У футболі стало більше грошей. Центральний захисник і голкіпер можуть перейти за 70 або 80 млн євро.

Я не погоджуюсь із такими реаліями, але це світ, у якому ми живемо, і треба це прийняти", – сказав Роналду TV1.

Сам португалець перебрався в Ювентус із Реала за 117 млн євро і заробляє 30 млн євро на рік. 5-разовий володар "Золотого м'яча" вже став переможцем Серії А.

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