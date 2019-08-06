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Роналду схвалює трансфер Ікарді в Ювентус

16:16 125 Читать на русском
Роналду схвалює трансфер Ікарді в Ювентус
Кріштіану Роналду та Мауро Ікарді / соцмережі

Форвард Ювентуса позитивно ставиться до можливого переходу Мауро Ікарді в туринську команду.

Кріштіану Роналду хотів би бачити в Ювентусі форварда Інтера Мауро Ікарді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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