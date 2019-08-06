Роналду схвалює трансфер Ікарді в Ювентус

Форвард Ювентуса позитивно ставиться до можливого переходу Мауро Ікарді в туринську команду.

Кріштіану Роналду хотів би бачити в Ювентусі форварда Інтера Мауро Ікарді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ пропонував Манчестер Юнайтед взяти Неймара в оренду

Туринці можуть підписати скадального аргентинця після зриву обміну Пауло Дибали на Ромелу Лукаку з Манчестер Юнайтед.

Новий наставник Інтера Антоніо Конте не бачить нападника у своєму складі і прагне відпустити в інший клуб.

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