Кріштіану Роналду розпочав пошук дворецького для своєї нової вілли в Кашкайші, в районі Кінта-да-Маринья (Португалія).

Майбутнє Кріштіану Роналду, який після відходу з Манчестер Юнайтед перебуває без команди, залишається невизначеним. В очікуванні новин про майбутнє Кріш вирішив зайнятися особистими справами.

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За 21 мільйон євро Роналду придбав на своїй батьківщині віллу площею 3000 квадратних метрів. На ній є тенісні корти, відкриті басейни, тренажерна зала та величезний гараж на 20 автомобілів. Для цієї величезної вілли CR7 та Джорджина шукають нових робітників, а саме дворецького, кухаря, прибиральників та садівників.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Роналду готовий щомісяця платити робітникам 6000 євро.

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