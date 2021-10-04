"У мене була мета: не поїду з Олд Траффорд без футболки Роналду. Після фінального свистка я підбіг до нього. Не знаю, що він бурмотів собі під ніс, але це було не англійською. Він бурмотів португальською.

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Я три або чотири рази попросив його футболку. В результаті він здався і сказав, що віддасть її пізніше. Мені довелося чекати в роздягальні. На щастя, мені її принесла людина, яка відповідає за екіпірування", – цитує Таунсенда talkSPORT.

Нагадаємо, Евертону вдалось відібрати очки у Манчестер Юнайтед (1:1) в рамках 7-го туру АПЛ, а вирішальний гол за "ірисок" забив саме Андрос та відсвяткував взяття воріт у стилі Роналду.

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